أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر شاب في العشرينات من العمر، كان يزوّر شهادات ووثائق رسمية.

وأوضح بيان للمصالح الأمنية اليوم الثلاثاء، أن أمن ولاية الجزائر عالجت القضية المتعلقة بتزوير واستعمال المزوّر و تقليد أختام و دمغات لهيئات رسمية حيث تمّ على إثرها توقيف شاب في العشرينات من العمر كان يزوّر شهادات مدرسية و شهادات عمل وكذا شهادات انتماء لصندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من الشهادات و الوثائق الرسمية.

وأشار المصدر، إلى أن قضية الحال عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي، وذلك على إثر معلومة مفادها أن أحد الأشخاص يقوم بعرض خدماته المتمثّلة في توفير مختلف الوثائق الخاصة بملفات التأشيرات وغيرها من الوثائق لزبائنه الذين يصرّح لهم بأنها مزوّرة بطريقة احترافية ولا يمكن تمييزها مع النسخة الأصلية.

بعد الترصد للشخص المشتبه فيه واستنادا لإذن نيابي بتفتيش المنزل، تمّ توقيف المشتبه فيه وحجز حاسوب آلي، قرص صلب محمول به أكثر من 100 ملف لوثائق تمّ تزويرها فضلا على شهادات مدرسية، شهادة أجر، كشف تخليص، ملف خاص بتأشيرة وأوراق عليها نماذج أختام رسمية.

ومن جهة أخرى، تم أيضا حجز 4 نسخ خاصة بوثائق هوية لمواطنين، شهادتي انتماء للضمان الاجتماعي، نسخة من شهادة عمل وكذا مبلغ مالي قدره 14 مليون سنتيم كما اعترف المشتبه فيه بكل ما نسب إليه من أفعال وأنه كان يزوّر الوثائق التي تـُطلب في ملفات طلبات التأشيرة والتي يجد المواطنون صعوبة في الحصول عليها عن طريق إدراج نماذج منها في الحاسوب واستنساخ الأختام وتقليدها بدقة.

وأبرز البيان، أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في ملفه.