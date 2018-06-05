تم العثور، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء ،على جثة طفل مشنوق بحي التخصيص الشمالي بمدينة ميلة، حسب ما علم من مصالح أمن الولاية.

وتعود الجثة لطفل يبلغ من العمر 13 سنة ، تم العثور عليها من طرف أشخاص عقب صلاة التراويح، معلقة في شجرة خلف ابتدائية رابح لحمر بالتخصيص الشمالي للمدينة، استنادا لذات المصالح.

وذكر ذات المصدر، أن أشخاصا رفقة أهل الضحية بعد تبليغهم قاموا بنقل الجثة إلى مستشفى الإخوة مغلاوة بميلة ليقوم بعد ذلك أحد أقرباء الطفل بتبليغ مصالح الأمن بالحادثة التي رجح الأهل أن تكون انتحارا بسبب نتائج الطفل الهزيلة في الدراسة.

كما أشار المصدر إلى أن والد الضحية كان قد تقدم إلى مصالح الأمن ببلاغ عن اختفاء ابنه أمس الاثنين في حدود الساعة الرابعة مساء وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور ذلك.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقاتها في أسباب هذه الحادثة.