أعلن النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تعاقده اليوم الثلاثاء مع المدرب شهاب الليلي لمدة موسم واحد للإشراف على فريق أكابر كرة القدم خلفا للجزائري خير الدين ماضوي الذي التحق بنادي الإسماعيلي المصري .

وأعرب الليلي عن سعادته بتولي تدريب فريق عريق في حجم النجم الساحلي وخوض تجربة تدريبية ثالثة على رأس أحد الأندية الأربعة الكبرى في تونس بعد كل من النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي وهو ما يحمله على حد تعبيره "مسؤولية كبيرة". وتابع في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للنجم الساحلي: "أنا متحفز جدا لمباشرة العمل مع فريقي الجديد وأتطلع إلى دخول تاريخ النجم الساحلي من الباب الكبير من خلال المساهمة الفاعلة في بناء فريق قوي . ينتظرنا الكثير من العمل واعتقد ان النجم الساحلي يملك من الهيكلة الإدارية والعقلية الاحترافية والثوابت التسييرية ما يساعدنا على تحقيق الأهداف".

وكان شهاب الليلي أشرف الموسم الماضي على نادي الجزيرة الأردني وقاده إلى إحراز لقب مسابقة الكأس. كما سبق له الفوز بكأس تونس مع النادي الإفريقي عام 2017.