خرج سيرخيو راموس قائد ريال مدريد عن صمته حيال لقطة تلاحمه مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في نهائي رابطة أبطال أوروبا مؤكدًا بأن الأمور ضُخمت بشكل مبالغ فيه.

وخرج صلاح بعد نصف ساعة ولم يكمل النهائي بعد تعرضه لإصابة في كتفه بعد تلاحم مع راموس. وقد توج ريال مدريد ببطولته الثالثة تواليًا بعد فوزه على ليفربول 3-1.

وتحدث راموس اليوم الثلاثاء عن إصابة صلاح وحول تعمده ذلك وقال "منحوا الأمر انتباها كبيرا. لا أريد التحدث عن ذلك لأن الأمور ضُخمت" مُضيفًا "اللعبة كانت واضحة. صلاح جذب يدي أولًا ومن ثم وقعت على الجانب الآخر والإصابة حدثت في يده الأخرى وبعدها قالوا بأنني ضربته على طريقة رياضة الجودو".

وتابع راموس "وبعد ذلك قال الحارس بأنني ضربته. ما ينقصني فقط هو أن يقول فيرمينو بأنني سببت له برد بقطرة عرق مني".

وكان حارس ليفربول لوريس كاريوس قد أخرج تقريرًا بأنه تعرض لارتجاج في المخ بعد ارتطام مع راموس.