أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إيقاف الحارس السابق لنادي جوفنتوس الإيطالي جيانلويجي بوفون 3 مباريات بعد حادثة طرده في مباراة إياب ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن لجنة الأخلاقيات التابعة له "قررت إيقاف لاعب جوفنتوس جانلويجي بوفون لثلاث مباريات في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وكان بوفون قد تعرض للطرد في الدقائق الأخيرة في مباراة فريقه أمام ريال مدريد بعد احتجاجه على الحكم الذي أعلن عن ضربة جزاء مثيرة للجدل لصالح الريال سجل منها كريستيانو رونالدو هدفا قاتلا كان كافيا ليصعد بالريال لنصف نهائي المسابقة قبل أن يحرز لقب البطولة بفوزه في النهائي على نادي ليفربول.

وأعلن بوفون (40 عاما) في 17 ماي الماضي، أنه سيضع حدا لمسيرته مع جوفنتوس امتدت 17 عاما، أحرز خلالها سلسلة من الألقاب المحلية إلا أنها تخلو من لقب دوري الأبطال الذي توج به فريق السيدة العجوز للمرة الأخيرة سنة 1996.

وبحسب تقارير صحفية فقد يكون نادي باريس سان جرمان الفرنسي الوجهة المقبلة للحارس المخضرم.