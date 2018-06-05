أدت الفيضانات الناتجة عن هطول الأمطار إلى مقتل شخص واحد فى ليور شمال فرنسا، حسب ما أوردته مصادر إخبارية محلية اليوم (الثلاثاء).

وذكرت مصادر إعلامية إن الرجل الذي يبلغ من العمر 37 عاما عثر عليه في وقت مبكر من اليوم في مركبته التي كانت تقف على طريق في بيسو. وطبقا للتحقيقات فإن الرجل الغريق يعتقد أنه يكون قد فقد السيطرة على سيارته التي انقلبت في الماء.

يذكر أن سقوط الأمطار الغزيرة قد تسبب في فيضانات أسفرت عن حدوث فوضى في أجزاء من شمال فرنسا.