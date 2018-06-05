بعد تقديم قابض البريد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت كمشتبه وحيد في قضية سرقة أموال عمومية من مركز بريد أولاد يحيى بالبيض والتي فاقت قيمتها المليار سنتيم، واصلت مصالح الأمن الولائي عملية البحث والتحري في الموضوع إلى أن توصلت إلى معلومات جديدة مفادها تورط عصابة متكونة من ستة (06) أشخاص من بينهم امرأتان، وفي ظل هذه المستجدات تم إخطار وكيل الجمهورية الذي أمر بإعادة فتح التحقيق في القضية .

وبتاريخ 04 جوان 2018 وعلى إثر خطة محكمة تم توقيف المشتبه فيهم واستصدار أوامر التفتيش لمساكنهم ، أين كانت النتائج إيجابية ومن خلالها تم استرجاع مبلغ مالي هام من محصلات السرقة، حجز سيارة، حاسبة وآلة للتصوير التي تم اقتناؤها من طرف أحد المشتبه فيهم من المبلغ المالي المسروق فضلا عن بعض الوسائل التي استعملت في هذه العملية كهواتف نقالة .

القضية ما تزال قيد التحقيق إلى غاية تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض للفصل فيها .