استقدم فريق مولودية وهران اليوم الثلاثاء سادس لاعب جديد في إطار مرحلة التحويلات الصيفية ويتعلق الأمر بوسط ميدان وفاق سطيف حمزة آيت واعمر، حسب ما استفيد من إدارة النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى.

وأوضح نفس المصدر بأن آيت واعمر وقع على عقد مدته سنتين وذلك في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الوفاق في نهاية بطولة الموسم المنقضي.

وقبل آيت واعمر، كانت إدارة المولودية قد انتدبت كل من حارس المرمى معزوزي (اتحاد الحراش) والمدافعين كناش (شبيبة سكيكدة) وبدبودة (مولودية الجزائر) وخوالد (أحد السعودي) ولاعب الوسط بوعزة (الوحدة السعودي).

وينتظر رئيس الفريق، أحمد بلحاج، الانتهاء من عملية الاستقدامات لتقديم لاعبيه الجدد بصفة رسمية، وفق نفس المصدر، علما وأن الانطلاق في التحضير للموسم الجديد سيكون في الفاتح جويلية المقبل تحت إشراف المدرب المغربي بادو الزاكي الذي عوض التونسي-السويسري معز بوعكاز.