طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان من الحكومة تحمل مسؤولياتها اتجاه المواطن البسيط الذي أنهكه ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، وهو ما تجلى في أسعار الملابس الجاهزة التي ارتفعت بـ 30 إلى 40 بالمائة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وأكدت الرابطة في بيان لها أنها رصدت اشتعال فتيل أسعار ملابس العيد التي تبدأ من 3000 إلى 10000 دينار، حيث قفزت مع اقتراب عيد الفطر المبارك بنسب تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة، وهو ما أثقل كاهل المستهلك بسبب تقارب الأعياد والمناسبات.

وأضاف البيان إن هذا الوضع أدى بالعائلات الفقيرة إلى اللجوء لمحلات "الشيفون" لأنها تبقى أرحم من أسعار الثياب الجديدة، حيث دفعت أسعارها الجذابة والمرضية بعض الأولياء للإقبال عليها دون وضع أدنى اعتبار للأضرار الصحية والأمراض التي يمكن أن تنقلها.

وختمت الرابطة في بيانها أنه على الحكومة "أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه المواطن الفقير الذي أنهكه ارتفاع الأسعار في جميع السلع، فكيف لرب عائلة راتبه شهري لا يتعدى 30 ألف دينار جزائري وله 04 أطفال، في حين أن العائلة الجزائرية تدفع من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار كمعدل لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد في ظل الوضع الراهن، سيما مع انخفاض قيمة الدينار".