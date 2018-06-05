أعلنت رئيسة النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الأستاذة وهيبة وحيون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن تجميد الإضراب بثلاث كليات بولايات الجزائر والبليدة وتيزي وزو في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الجمعيات العامة لبقية كليات الطب عبر الوطن .

وأوضحت الأستاذة وحيون خلال ندوة صحية نشطتها رفقة ممثلي نقابات هذه الكليات نظمت بعد عقد جمعية عامة للأساتذة أنه تقرر "تجميد الإضراب الذي شرع فيه منذ أكثر من شهر والعودة إلى التدريس وإجراء الامتحانات في انتظار عقد جمعيات عامة ببقية كليات الطب الوطنية للفصل في الإضراب".

وقالت ذات المتحدثة إن الأساتذة الإستشفائيين الجامعيين "فضلوا تغليب العقل والعودة إلى التدريس وإجراء الامتحانات إلى غاية 5 جويلية تاريخ انتهاء السنة الجامعية" في انتظار نتائج عمل اللجنة التي نصبتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزارة الصحة لدراسة مطالب السلك هذا الأسبوع.

للإشارة تمثل هذه الولايات الثلاث 52 بالمائة من الأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين على مستوى كليات الطب الـ 10 المتواجدة بشمال الوطن والتي تضم حوالي 4200 أستاذ.