أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الميزانية المخصصة للتظاهرات الثقافية الكبرى قد تم تقليصها بـ15% خلال سنة 2016 و 2017 و ذلك بفضل وضع آليات جديدة لمراقبة ومتابعة النفقات.

وأوضح ميهوبي على هامش زيارته إلى معرض "طريق الحرير، طريق المعرفة" بقصر الرياس برفقة التلاميذ المكفوفين لمدرسة العاشور أن الميزانية التي خصصت في سنة 2017 للتظاهرات الكبرى لا تتعدى 500 مليون دينار أي بانخفاض يتراوح بين 10 و5 % خلال 2016 و 2017 مقارنة بالسنوات السابقة.

كما أشار الوزير إلى أن إدخال "دائرته الوزارية لآليات جديدة في تسيير ومراقبة و متابعة النفقات قد مكنت من تقليص نفقات التظاهرات الدولية على غرار الصالون الدولي للكتاب بالجزائر والمهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران.