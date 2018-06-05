كشف البيت الأبيض الأمريكي عن أن لقاء ترامب والزعيم الكوري سيعقد في جزيرة سنتوسا بسنغافورة وبالتحديد في فندق "كابيلا".

وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سارا ساندرس، اليوم الثلاثاء، أن لقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، سيجري على جزيرة سنتوسا في سنغافورة.

وقالت ساندرس في تغريدة: "سيكون مكان القمة في سنغافورة بين الرئيس وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فندق "كابيلا" على جزيرة سنتوسا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصف الرئيس ترامب اللقاء المرتقب بينه وبين زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة، الثلاثاء المقبل، بالحدث الذي يرمز لانطلاقة "شيء عظيم".

وكتب في تغريدة اليوم: "اللقاء في سنغافورة مع كوريا الشمالية يؤمل أن يكون انطلاقة شيء عظيم… سنرى قريبا".

و​​قال البيت الأبيض، أمس الإثنين، إن الترتيبات لعقد قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تسير على قدم وساق وإن موعدا بصفة مبدئية تحدد للقائهما يوم 12 جوان في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة.