قال خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري إن بلاده أصبحت "من أهم دول المنطقة في نوعية التسليح"، وبين أن بلاده تطمح لعضوية كاملة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

جاء هذا في حوار مع المجلة الرسمية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية "الطلائع"، نشرته وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء. في ذكرى مرور عام على الأزمة الخليجية.

وقال العطية "نحن الآن بكل تأكيد أفضل من السابق". وبين "أن دولة قطر اليوم أصبحت من أهم دول المنطقة في نوعية التسليح".

وفيما يتعلق بالتعاون مع حلف (الناتو)، قال العطية "قطر لديها تعاون فعلي وحقيقي مع الناتو، يتطور يومًا بعد يوم".وأردف: "وقد يفضي هذا التعاون إلى استضافة قطر لإحدى وحدات الناتو أو أحد مراكزه المتخصصة".

وعن ما إذا كانت هذه الخطوات قد تنتهي بطلب دولة قطر أن تكون عضوًا كامل العضوية، قال: "فيما يتعلق بالعضوية، فنحن حليف رئيسي خارج حلف الناتو.. أما الطموح فهو موجود لعضوية كاملة في حال تطورت شراكات الناتو، ورؤيتنا في هذا الشأن واضحة".