تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثالث الداخلي بخنشلة من حجز مبلغ 518 ألف دج من العملة الوطنية المزورة من فئة 2000 دج بمدينة خنشلة، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر بأنه تم التحرك بناء على ورود معلومات إلى مصالح الأمن مفادها قيام شخص في العقد الثاني من العمر بترويج المخدرات بشارع شعبان لغرور (زقاق السوافة) بمدينة خنشلة من خلال استغلاله لطاولة لعب قمار للتمويه عن النشاط الذي يمارسه. وأضاف بأنه بعد استغلال المعلومات الواردة، تم وضع خطة محكمة لتوقيف المشتبه فيه الذي تم العثور داخل جيب سرواله عقب تلمس جسده على قطعتين من المخدرات. كما تم العثور داخل حقيبته اليدوية عقب تفتيشها على سبع قطع من المخدرات وزنها حوالي 17 غرام كانت مخبأة داخل جهاز هاتف نقال.

وأثناء تفتيش العلب الكرتونية التي كان يضع عليها طاولة القمار تم العثور على مبلغ مالي معتبر من الأوراق النقدية من فئة 2000 د.ج و الذي بلغت قيمته الإجمالية خمسمائة و ثمانية عشر ألف دج، ليتم توقيف المعني على الفور و تحويله إلى مقر الأمن الحضري الثالث للتحقيق معه.وبعد استصدار إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه تم حجز وحدة مركزية لجهاز الإعلام الآلي، إضافة إلى توقيف مشتبه فيه ثان مقيم بحي بوجلبانة بمدينة خنشلة.

وبعد إحالة الموقوفين على قاضي التحقيق أمر بإيداع المتهم الرئيسي الحبس عن تهمة تسليم أو عرض مخدرات على الغير بهدف الاستعمال الشخصي و جناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، فيما تم وضع المشتبه فيه الثاني تحت الرقابة القضائية.