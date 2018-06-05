هاجمت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، الثلاثاء، منظومة الأمم المتحدة، واتهمتها بـ"النفاق" في التعامل مع بلادها بشأن سجلات حقوق الإنسان.جاء ذلك في بيان وزعته هيلي على الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك؛ ردًا على الانتقادات التي وجهتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن سياسة فصل المهاجرين عن أطفالهم بعد عبور الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وقالت المندوبة الأمريكية، إن "الأمم المتحدة تظهر مجددًا نفاقها بدعوة الولايات المتحدة، بينما تتجاهل سجلات حقوق الإنسان للعديد من أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع لها". وأضافت: "نحن دولة ذات سيادة، ولدينا قوانين تحدد أفضل السبل للسيطرة على حدودنا وحماية شعبنا، ولن تملي الأمم المتحدة علينا، ولا أي شخص آخر، كيف تحافظ الولايات المتحدة على حدودها".

وفي وقت سابق اليوم، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "ممارسة الولايات المتحدة المتمثلة في فصل الأطفال الصغار للغاية عن ملتمسي اللجوء أو الآباء المهاجرين على طول الحدود الجنوبية للبلاد تشكل انتهاكًا لحقوق الطفل". وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان، رافينا شمداساني، في مؤتمر صحفي، إنه تم فصل "عدة مئات" من المراهقين عن عائلاتهم، في حين يقضي آباؤهم عقوبات بالسجن لدخولهم الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، أو ينتظرون قيد الاحتجاز أثناء النظر في طلبات لجوئهم.

ووفقًا لمفوضية حقوق الإنسان، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة (من بين الأعضاء) في الأمم المتحدة التي لم تصادق على اتفاقية حقوق الطفل، ولكن على الرغم من ذلك وقعت على الاتفاقية الدولية، وصدقت على غيرها، مما يعني أن لديها التزامات تجاه الشباب.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن مكتب حقوق الإنسان يتابع عن كثب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، ولكنه ليس لديه معلومات حول ما إذا كانت طلبات اللجوء قد تغيرت بشكل كبير منذ العام الماضي.

يذكر أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، رفع دعوى جماعية نيابة عن مئات الآباء الذين انفصلوا قسريًا عن أطفالهم.