جمدت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، أصول شركة غازبروم الروسية في البلاد، وذلك بموجب قرار محكمة التحكيم الدولية في ستوكهولم لصالح شركة "نفطوغاز" الأوكرانية.

وقال بيان صادر عن نفطوغاز إن قرار الحجز جاء بموجب قرار محكمة التحكيم، بتغريم الشركة الروسية لصالح نظيرتها الأوكرانية. وأضاف البيان أن الشركات الفرعية لغازبروم الروسية في هولندا اعترضت على تنفيذ القرار، مؤكدا أن "القرار سيُطبق. ونفطوغاز تلجأ إلى جميع السبل القانونية لتنفيذ غازبروم قرار التحكيم وللحصول على تعويض منها".

بدورها أعلنت شركة غازبروم الروسية أنها تدرس الموضوع، إلا أنها أكدت عدم وصول معلومات رسمية لها بهذا الخصوص.ونهاية فيفري الماضي، قضت محكمة التحكيم في ستوكهولم بتغريم غازبروم، بتسديد مبلغ 2.56 مليار دولار لنفطوغاز، جراء عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا.

وعقب صدور القرار، أعلنت غازبروم، إيقاف إمداد أوكرانيا بالغاز الطبيعي، اعتبارا من الأول مارس الفائت.وانتقد رئيس مجلس إدارة "غازبروم"، ألكسي ميلر، قرار المحكمة بشدة، وأعلن أنهم سيبدأون إجراءات فسخ العقد الذي ينص على تصدير الغاز لأوكرانيا.

وتشهد العلاقات بين روسيا وأوكرانيا توترا شديدا، منذ قيام موسكو في 18 مارس 2014، بانتزاع السيادة على القرم من أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد، وهو ما رفضته كييف والمجتمع الدولي، وتم فرض عقوبات أمريكية وأوروبية على موسكو.