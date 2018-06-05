طالبت الخارجية الأمريكية إيران، الثلاثاء، بإيقاف تخصيب اليورنيوم، وذلك بعد إعلان طهران العمل على تعزيز قدرات أجهزة الطرد المركزي لديها. جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيدر ناورت.

وقالت ناورت إن "على إيران إيقاف جميع أنشطتها النووية وإيقاف تخصيب اليورانيوم"، مشددة على أنه "يجب أن لا تقوم طهران بأي خطوة نحو الحصول على القنبلة النووية". وأضافت أن بلادها تتابع الملف مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وشددت على ضرورة استمرار "حملة الضغط الدولي على إيران"، مشيرة أن وفودًا أمريكية قامت باجتماعات عدة مع حلفاء واشنطن مؤخرًا في هذا الإطار. وأشارت المتحدثة أن "أقصى العقوبات الأمريكية ستستمر إلى أن تتراجع إيران عن برنامجها".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئیس منظمة الطاقة النوویة الإیرانیة، علي أكبر صالحي، بدء بلاده "العمل في البنية التحتية اللازمة لبناء أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نظنز الكهربائية"، إثر توجيه من المرشد الأعلى للبلاد، علي خامنئي، بهذا الخصوص. وأضاف صالحي، في مؤتمر صحفي: "بدأت منظمة الطاقة النوویة الإیرانیة منذ بدایة الحكومة الحادیة عشرة (الولاية الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني التي بدأت في أوت 2013) نشاطاتها ذات صلة بالبنی التحتیة دون الخروج عن إطار التزاماتها الراهنة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأوضح أن "الأنشطة النووية ستظل ضمن إطار الاتفاق النووي عام 2015".