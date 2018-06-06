لأن منصب عقد الإدماج المهني هشّ وليس دائما وصاحبه تحت رحمة المسؤول المباشر، أوقفت إدارة إذاعة ورڤلة مؤخرا، الصحفية نادية بورابحة، التي كانت عاملة في إطار عقود الإدماج، مستجيبة في ذلك لمطلب مناوئها رئيس نقابة المؤسسة الذي ضغط على العمال للمطالبة بعزلها رغم أن عقدها ساري المفعول وينتهي في سنة 2019. وحسب مصادرنا، فإن ذنب الصحفية الضحية، أنها تضامنت مع زميل لها في العمل توفي في المستشفى الأسبوع الماضي بعد أن رفض المدير استلام شهادته المرضية المقدرة بـ 90 يوم عطلة، ما جعل زملاءها من الأسرة الإعلامية يناشدون الوزير والمدير العام للإذاعات الجهوية التدخل لمراجعة قرار عزلها وإرجاعها إلى منصبها.