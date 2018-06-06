ألغيت مباراة الأرجنتين أمام الكيان الصهيوني التى كان من المقرر إقامتها السبت المقبل 9 جوان بالقدس، وذلك بسبب المظاهرات الفلسطينية والاحتجاجات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن المباراة قد ألغيت بسبب الوضع السياسى الحالى بين الشعب الفلسطينى وقوات الاحتلال .

وأشارت الصحيفة إلى أن خورخى سامباولى المدير الفنى للمنتخب الأرجنتينى، سيبحث الإعداد للقاء آخر خلال المعسكر الذى يخوضه فى إسبانيا، إذ سيكون هذا اللقاء هو الأخير للتانجو قبل السفر إلى روسيا لخوض نهائيات كأس العالم.

كان عدد من الفلسطينيين قد تظاهروا اليوم أمام المدينة الرياضية لنادى برشلونة الإسبانى ضد الأرجنتينى ليونيل ميسي، وباقى لاعبى التانجو أمام المعسكر وذلك لمنع إقامة المباراة الودية.

وحمل النشطاء قميصا للتانجو ملطخا بالدماء فى إشارة إلى اعتراضهم على اللقاء الودى بين الأرجنتين ومنتخب دولة الاحتلال.

وينافس التانجو فى المجموعة الرابعة بكأس العالم 2018 مع كلا من أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.