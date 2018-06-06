أحبطت فرقة من الدرك الوطني خلال الأسبوع الجاري محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف ثمانية أشخاص من بينهم امرأة وشاب قاصر بشاطئ وادي بقراط ببلدية سرايدى بولاية عنابة.

وأوضحت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة أمس بأنه تم إفشال محاولة الهجرة غير الشرعية خلال عملية مداهمة

قامت بها فرقة من الدرك الوطني لهذا الشاطئ خلال الأسبوع الجاري بناء على ورود معلومات إليها بشأن مجموعة تتأهب للهجرة غير الشرعية من شاطئ سرايدي.

واستنادا لذات المصدر ينحدر عناصر هذه المجموعة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 32 سنة من ولايات عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس.