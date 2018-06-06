أحرزت فلسطين انتصارا رمزيا ومعنويا هاما بإعلان الأرجنتين إلغاء مباراتها الودية ضد منتخب الكيان الصهيوني.

صدمة كبيرة تعيشها دولة الكيان المحتل، بعد أن كانت تستعد لإقامة الأفراح بقدوم ليونيل ميسي من أجل الهاء العالم عن ما تقترفه من جرائم في غزة آخرها اغتيال الممرضة رزان النجار.

غير أن رياح التغيير هبت بما لم تكن تشتهيه دولة الكيان الغاصب، فأمام الضغط الجماهيري، تراجعت الاتحادية الأرجنتينية وقررت إلغاء اللقاء.

وكشف وزير الخارجية الأرجنتيني، جورج فوري، أن اللاعبين رفضوا التنقل إلى القدس لإجراء المباراة.

فقال مهاجم جوفنتوس، هيغواين "تم اتخاذ القرار الصائب، وكان من المفروض أن لا تبرمج المباراة أصلا".