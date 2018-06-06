بدايةً قبل البدء بالعلاج يجب إدراك أن تمدد الجلد والمتمثل بالخطوط البيضاء أو الحمراء على البشرة والتي تظهر بين الساقين خاصة منطقة الأفخاذ وتحت الإبطين فهي ناجمة عن عدّة مشاكل أهمها السمنة المفرطة أو النحافة الفجائية ، كذلك فإن نمط الحياة غير الصحي، الذي يرافقه سوء التغذية وإتباع الحميات الغير صحية والغير متوازنة، مع قلة ممارسة النشاط البدني، ستؤثر بشكل عام على مدى ظهور السيلوليت ومدى وضوحه، وكذلك عمليات الأيض البطيئة والتغيرات الهرمونية في الجسم، وخاصة ما يحدث أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، والذي يمكن أن يكون سببا رئيسيا في حدوث السيلوليت. البشرة الجافة، وكمية الدهون في الجسم وسماكة لون البشرة يلعب دورا كبيرا في مدى وضوح السيلوليت وظهوره. ولا ننسى السبب المباشر يرجع إلى قلة شرب المياه.

و لهذا سنقدم لكِ خلطة سهلة وبسيطة للغاية تساهم بتوحيد لون جلدك و التقليل من أعراض هذه الخطوط الغير محببة لأي بشرة.

خذي قهوة عربية أو تركية مطحونة واخلطي نفس الكمية مع زيت زيتون، وبعد مزج الخليط أدهني في أماكن انتشار هذه الخطوط في جسدك ويجب أن يتم التدليك على شكل دائري لمدة خمس دقائق لتتشرب البشرة هذا المزيج، ومن ثم خذي منشفة أو فوطة مبللة بماء ساخن وضعيها على علامات تمدد البشرة لمدة نصف ساعة، بعد ذلك أمسحي الخليط المتبقي على البشرة بالفوطة نفسها ثم أغسلي المنطقة بماء فاتر وبعد تنشيفها أدهني بمرطب يناسب بشرتك، كرري التجربة ثلاث مرات في الأسبوع وستلاحظين اختفاء الخطوط في أقل من أسبوعين.

وأخيرا يجب التذكير بضرورة شرب 3 لترات مياه يومياً، لأن المياه تساهم في الحفاظ على لون البشرة ومنع ظهور تجاعيد أو سيلوليت على بشرتك .