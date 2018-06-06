انتخاب الجزائر نائبا لرئاسة الدورة الأممية
انتخبت الجزائر نائبا لرئاسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإجماع 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، والتي ستنطلق شهر سبتمبر المقبل.
و تم انتخاب الجزائر لحساب مجموعة دول إفريقيا. و يأتي هذا الانتخاب الذي يكرس جهود و دور الدبلوماسية الجزائرية تعزيزا لمكانتها في المحافل الدولية.
كما يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بعد سلسلة من انجازات الجزائر و مساهمتها الديناميكية في مختلف التظاهرات الديبلوماسية الواسعة النطاق على غرار توليها سنة 2017 رئاسة اللجنة الأولى المكلفة بنزع السلاح و تسهيل المصادقة على إصلاح نظام تطوير الأمم المتحدة.
و شكلت المصادقة على هذا الإصلاح المعمق في 31 ماي المنصرم علامة تقدير و عرفان معترف بها بالإجماع لجهود الجزائر التي مكنت من انجاح هذا المسار الهام.
و بصفتها نائبا لرئيس الجمعية العامة، ستكون الجزائر عضوا في اللجنة العامة وهي هيئة فرعية هامة في الأمم المتحدة و مكلفة بتسيير أشغال الجمعية العامة.