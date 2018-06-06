انتخبت الجزائر نائبا لرئاسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإجماع 193 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، والتي ستنطلق شهر سبتمبر المقبل.

و تم انتخاب الجزائر لحساب مجموعة دول إفريقيا. و يأتي هذا الانتخاب الذي يكرس جهود و دور الدبلوماسية الجزائرية تعزيزا لمكانتها في المحافل الدولية.

كما يعبر عن ثقة المجتمع الدولي بعد سلسلة من انجازات الجزائر و مساهمتها الديناميكية في مختلف التظاهرات الديبلوماسية الواسعة النطاق على غرار توليها سنة 2017 رئاسة اللجنة الأولى المكلفة بنزع السلاح و تسهيل المصادقة على إصلاح نظام تطوير الأمم المتحدة.

و شكلت المصادقة على هذا الإصلاح المعمق في 31 ماي المنصرم علامة تقدير و عرفان معترف بها بالإجماع لجهود الجزائر التي مكنت من انجاح هذا المسار الهام.

و بصفتها نائبا لرئيس الجمعية العامة، ستكون الجزائر عضوا في اللجنة العامة وهي هيئة فرعية هامة في الأمم المتحدة و مكلفة بتسيير أشغال الجمعية العامة.