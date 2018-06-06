أحبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بمنطقة بني ونيف الحدودية، بولاية بشار، محاولة إدخال كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بستة قناطير و 35 كيلوغراما من قبل تاجري مخدرات.

و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، أن حراس الحدود وعناصر الدرك الوطني يتلمسان، أوقفت أربعة تجار مخدرات من جنسية مغربية بحوزتهم 165 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما ضبط حراس السواحل بتنس، كمية أخرى من نفس المادة تقدر بـ 30,52 كيلوغراما.



ومن جهة أخرى، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار وعين قزام، 1,88 طن من المواد الغذائية و 13 مولدا كهربائيا و 08 مطارق ضغط.

في حين تم توقيف 36 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.