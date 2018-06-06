قالت المفوضية الأوروبية ،يوم الأربعاء ،أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أمريكية مختارة اعتبارا من جويلية القادم ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد.

وأعطى أعضاء الاتحاد الأوروبي دعما واسعا لخطة المفوضية الأوروبية لفرض رسوم جمركية على صادرات أمريكية بقيمة 2.8 مليار أورو (3.3 مليار دولار) ردا على ما تراه إجراء غير قانوني من قبل واشنطن.

وقال نائب رئيس المفوضية لشؤون الطاقة ماروس سيفكوفيتش خلال مؤتمر صحفي "تتوقع المفوضية إتمام الإجراء ذي الصلة بالتنسيق مع الدول الأعضاء قبل نهاية جوان الجاري ،بحيث يبدأ فرض الرسوم الجمركية الجديدة في جويلية" .