شهدت الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو، منتصف نهار اليوم الأربعاء، مسيرة إستعراضية للأطباء المقيمين للتأكيد على أنهم لازالوا مصرون على انتزاع حقوقهم.

أكد ممثلو المحتجين للصحافيين على هامش هذه الحركة الاحتجاجية أنهم لا يزالون في انتظار حلول فعلية من قبل الوزارة الوصية وعلى عزمهم لمواصلة مسعاهم و كذا إستعدادهم للجلوس مع الوزير لفتح حوار حقيقي معه لتجسيد المطالب التي رافعوها منذ عدة شهور .

وإنطلقت المسيرة التي شارك فيها مئات الأطباء المقيمين القادمين من كليات الطب بالبليدة ، بجاية ، الجزائر العاصمة تيزي وزو إلى جانب زملاء لهم من وهران تلمسان و سيدي بلعباس، منتصف نهار أمس من كلية الطب بحسناوة حيث ساروا بالرغم من حرارة الجو بإتجاه ساحة الزيتونة الكائنة بالجهة الغربية لمدينة تيزي وزو .