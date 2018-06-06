عالجت مصالح أمن العاصمة قضية تزوير واستعمال المزوّر، تقليد أختام ودمغات لهيئات رسمية، حيث تمّ على اثرها توقيف شاب في العشرينات من العمر، كان يزوّر شهادات مدرسية، شهادات عمل، شهادات انتماء لصندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من الشهادات والوثائق الرسمية.

القضية عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي وذلك على اثر معلومة مفادها أن أحد الاشخاص يقوم بعرض خدماته المتمثّلة في توفير مختلف الوثائق الخاصة بملفات التأشيرات وغيرها من الوثائق لزبائنه، الذين يصرّح لهم بأنها مزوّرة بطريقة احترافية ولا يمكن تمييزها مع النسخة الأصلية.

وأفاد بيان امن العاصمة، أنه بعد الترصد للشخص المشتبه فيه واستنادا لإذن نيابي بتفتيش المنزل، كانت النتائج إيجابية حيث تمّ توقيف المشتبه فيه وحجز حاسوب آلي، قرص صلب محمول به أكثر من (100) ملف لوثائق تمّ تزويرها، شهادات مدرسية، شهادة أجر، كشف تخليص، ملف خاص بتأشيرة، أوراق عليها نماذج أختام رسمية، (04) نسخ خاصة بوثائق هوية، شهادتي انتماء للضمان الاجتماعي، نسخة من شهادة عمل، مبلغ مالي قدره (14) مليون سنتيم، كما اعترف المشتبه فيه بكل ما نسب اليه من أفعال وانه كان يزوّر الوثائق التي تـُطلب في ملفات طلبات التأشيرة والتي يجد المواطنون صعوبة في الحصول عليها، عن طريق إدراج نماذج منها في الحاسوب واستنساخ الأختام وتقليدها. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه على وكيل الجمهورية.