حقق سبعة جزائريين الحد الأدنى المسموح به للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط -2018، المقررة من 22 جوان إلى الفاتح جويلية بتاراغونا الإسبانية، بعد انقضاء التاريخ المحدد من طرف الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى لتحقيق الأدنى.

ويتعلق الأمر بياسين حتحات، محمد أمين بلفرار (800 م)، محمد ياسر تريكي (القفز الطويل/ القفز الثلاثي)، هشام بوشيشة ( 3000 موانع)، صابر بوكموش (400م حواجز) والثنائي فريد ترفيا ومعمر بن غريبة في نصف الماراطون.

وتجرى مسابقات ألعاب القوى خلال الألعاب المتوسطية في الفترة من 27 إلى 30 جوان، بميدان كامبكلار.