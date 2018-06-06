كشف مصدر عليم للخبر أن الفرقة الجنائية لمصالح أمن ولاية تبسة فككت اليوم مجموعة إجرامية منظمة تتشكل من 10 أشخاص تحترف سرقة السيارات الفخمة المهربة من أوروبا واسترجعت 28 مركبة من مختلف الماركات العالمية.

وبحسب المعلومات الأولية التي تتوفر لدينا فإن التحقيق فتح على ضوء تبليغات سابقة بسرقة سيارات بعض المواطنين وكذلك نتائج البحث والتحري من خلال استعمال أخر التكنولوجيات الحديثة في بطاقية السيارات المسروقة على المستوى الوطني أو تلك التي كانت محل بحث من طرف مصالح البوليس الدولي أنتربول عن طريق السيارة المتنقلة للشرطة ، أين انطلقت إجراءات البحث والتحري باسترجاع سيارة مسروقة وتوقيف شخصين غير أن تصريحاتهما كشفت عن مجموعة إجرامية منظمة تنشط على محور العديد من ولايات الشرق الجزائري وهو ما أضطر الفرقة الجنائية من تمديد الاختصاص خارج الولاية نحو أم البواقي وعدة بلديات كبوخضرة والشريعة وتبسة لتضبط 27 سيارة أخرى أغلبيتها هربت من أوروبا ومحل تصريح بالسرقة من طرف أصحابها لدى الأنتربول ، وتعمد العصابة إلى تشكيل ملفات قاعدة مزورة من خلال ورشة كاملة للبطاقات الرمادية وعقود البيع المزورة أين حجزت أكثر من مائة وثيقة معدة للتزوير وإيداع ملفات وهمية للسيارات على مستوى المصالح المختصة ويتواصل التحقيق الأمني تحسبا لتوقيف بعض الأطراف الأخرى التي تورطت مع عناصر العصابة من موظفي الإدارات المعنية.