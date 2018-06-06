انضم المهاجم الدولي الجزائري، أسامة درفلو، إلى نادي فيتيس آرنهايم الهولندي (القسم الأول لكرة القدم)، اليوم الأربعاء، بعقد مدته أربع سنوات، حسبما أعلن عنه النادي على موقعه الرسمي.

وعبر اللاعب الجزائري عن سعادته في تصريح للموقع "بعدما قضيت سنوات رائعة في الجزائر، أريد الآن أن اثبت نفسي في أوروبا. أنا جد سعيد كون نادي فيتيس منحني هذه الفرصة. سأسعى إلى تعلم اللغة والثقافة وكذا طريقة اللعب الهولندية في أسرع وقت ممكن".

ونال درفلو لقب هداف البطولة الوطنية لموسم 2017-2018 بتوقيعه لـ18 هدفا تحت ألوان فريق اتحاد الجزائر ضمن بطولة الرابطة الأولى المحترفة.

من جهته أوضح المدير الفني بالنيابة للنادي الهولندي، مارك فان هينتوم "أدركنا أننا مطالبين بالبحث عن مهاجم تحسبا للموسم المقبل. وبغض النظر عن إحصائيات درفلو، نستطيع القول أننا قمنا باستقدامه دون صرف أموال باعتباره حر من أي التزام واللاعب يريد فرض نفسه في أوروبا".

وأنهى فريق فيتيس أرنهايم الموسم المنقضي (2017-2018) في المركز السادس برصيد 49 نقطة.