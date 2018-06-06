باشر محامو سعيدة، نهار اليوم الأربعاء، مقاطعة جلسات المحكمة الإدارية ومحاكم مجلس قضاء سعيدة، الصادر الاثنين الماضي بناءا على مداولة مجلس المنظمة المنعقد بصفة إستثنائية أمس الأول.

وكشف طاهير العيد نقيب المنظمة الجهوية للمحامين لناحية سعيدة لـ"الخبر" أن "النقطة التي أفاضت الكأس هي إهانة محامي داخل حرم المحكمة وفي جلسة علنية. حيث تقدمنا بشكوى لدى النيابة العامة وللأسف لم تتحرك رغم أن قانون العقوبات يشير بصريح العبارة أن إهانة المحامي من إهانة القاضي لا سيما المادة 144، وأضاف "لو أن أحد القضاة تعرض للإهانة لكانت ردة الفعل قوية من النيابة العامة".