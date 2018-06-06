يُشرع، بداية من يوم غد الخميس، عبر مساجد ولاية ڨالمة، في حملة تحسيسية وتوعوية حول مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، التي تلتهم ككل صائفة، آلاف الهكتارات من الثروة الغابية ومن مختلف المحاصيل الزراعية، التي ترجع أسبابها بنسبة 90 بالمائة إلى العامل البشري حسب الحماية المدنية.

وتتزامن هذه الحملة التي تتواصل عبر إقليم الولاية، منذ أيام، وبمبادرة من مصالح الحماية المدنية والغابات، تتزامن في شقها التحسيسي، انطلاقا من المساجد، مع موعد انطلاق حملة الحصاد والدرس، حسب بيان لمصالح مديرية الحماية المدنية بالولاية.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنّ مصالح الحماية المدنية وبالتنسيق مع مصالح الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، سطّرت برنامجا توعويا تحسيسيا ، عبر منابر مساجد الولاية ، من خلال دروس يقدمها ضباط من الحماية المدنية بالولاية، قبل صلاة التراويح ، وقبل صلاة الجمعة .وتدور الدروس المبرمجة انطلاقا من يوم 07 جوان الجاري، حول السبل الوقائية الضرورية ، للتقليل أو الحد من خطر اندلاع الحرائق وانتشارها . وتدخل هذه الحملة ، حسب مسؤولي الحماية المدنية، في إطار تفعيل العمل الجواري الجاد، من أجل حماية الأشخاص والممتلكات والمحافظة على البيئة.