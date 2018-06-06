كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن "الديوانة" التونسية على مستوى مركز بوشبكة على الحدود مع ولاية تبسة سمحت بدخول الشاحنات غير المغطاة للناقلين الجزائريين بعد رفضهم دخول التراب التونسي أمس لالزامهم بتسديد رسم معلوم الكشف بالأشعة.

وبحسب المعلومات التي أدلى بها بعض الناقلين اليوم لـ"الخبر" بمركز بوشبكة فإن الديوانة التونسية سمحت بدخول الشاحنات الجزائرية العاملة في نشاط استيراد "البيكربونات" والأسمنت الأبيض و"الأسمنت كول" سيما غير المغطاة والسهلة في إجراءات المراقبة والتفتيش بعدما طلب منهم منذ 3 أيام تسديد 200 دينار تونسي مقابل المرور في أجهزة الكشف بالأشعة أين خضع البعض منهم للأمر، بينما وجه أغلبيتهم شكوى للسلطات الجزائرية والتونسية لعدم خضوع الشاحنات التي لا تحمل حاويات وصناديق مغطاة لهذا الرسم ليفرج صبيحة اليوم على مرور هذه الشاحنات دون تسديد معلوم الفحص بالأشعة للشاحنات.

وأضاف نفس المصدر أن مصالح "الديوانة" التونسية عقدت اليوم إجتماعا إستعجاليا لتدارك الأمور والذي ستتمخض عنه قرارات بسحب المعلومات نهائيا لكل الشاحنات أو إقتصاره كما هو معمول به في الجزائر على الحاويات أو الشاحنات المغطاة.