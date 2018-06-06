توصلت إدارة أهلي برج بوعريريج الصاعد الجديد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب التونسي لسعد الدريدي لتولي العارضة الفنية للفريق حسب ما علم اليوم الأربعاء من إدارة النادي.

وأوضح ذات المصدر أن أعضاء الهيئة المسيرة قد أجمعوا على اختيار التونسي لسعد الدريدي مدربا جديدا للفريق البرايجي من بين عدة خيارات لسير ذاتية لمدربين، وذلك بالنظر كما قال- لكفاءته ونجاحه في تحقيق نتائج جيدة مع معظم الفرق التي أشرف على تدريبها.

وقد تم الاتفاق مع المدرب الجديد الذي سيشرع في مهامه بعد انقضاء شهر رمضان على تكوين فريق تنافسي وضمان البقاء بأريحية في المحترف الأول كما وافق الدريدي على العمل مع طاقم فني مكون من أبناء النادي على غرار زهير خضارة كمساعد مدرب ومروان كيال مدربا لحراس المرمى حسب ذات المصدر.

للإشارة يعتبر لسعد الدريدي من مدربي الجيل الجديد (42 سنة) والذي أشرف على تدريب نوادي تونسية عريقة على غرار الملعب التونسي وبنزرت وأخيرا النادي الصفاقسي وحقق معها نتائج إيجابية.