يدير المباراة الودية بين المنتخب الجزائري ونظيره البرتغالي لكرة القدم يوم غد الخميس (15ر20) بملعب لوز بالعاصمة لشبونة, الحكم الانجليزي كريغ باتسون, حسبما اعلنته الاتحادية البرتغالية لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسيساعد كريغ باتسون في مهامه مواطنيه لي بيتس ويان حسين. اما الحكم الرابع فهو ستيوارت أتويل, أما نايل سوابريك فقد عين حكما للفيديو.

ويحضر الفريق الوطني لخرجته الرسمية المقبلة شهر سبتمبر القادم ببانجول أمام غامبيا في اطار الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة لتصفيات كأس افريقيا للأمم 2019.

من جانبه, لم يحقق البرتغال تحضيرات موفقة قبيل مونديال 2018 حيث تعادل بمدينة براغا أمام تونس (2-2) ليسجل تعادلا آخرا امام بلجيكا ببروكسل (0-0).

ويتواجد لاعبو المدرب فيرناندو سانتوس في المجموعة الثانية رفقة كل من اسبانيا (15 يونيو), والمغرب (20 يونيو) وايران (25 جوان).