استنكرت المنظمة الوطنية للمجاهدين تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي دعا فيها المصدرين الجزائريين إلى الاستعانة بالأقدام السوداء.

وجاء في بيان المنظمة التي يرأسها السعيد عبادو اليوم الأربعاء أن "الأمانة الوطنية لمنظمة المجاهدين لاحظت منذ مدة أن هناك تصريحات لا تبعث على الارتياح وتسيء إلى مكاسب الأمة وثوابتها وتنال من قيم ثورة نوفمبر 1954".

وأضاف البيان إن "الأمانة تستنكر مثل هذه التصريحات التي تمس بكرامة الشعب الجزائري وتسيء إلى تاريخ ثورته من قبل مسؤولين في القيادة العليا، خاصة مع ما تناقلته وسائل الإعلام الوطنية في المدة الأخيرة من دعوة رجال الأعمال الجزائريين إلى التعامل مع الأقدام السوداء متجاهلين ما قام به هؤلاء من جرائم طيلة الاحتلال في حق الشعب الجزائري".

وتابع البيان "لقد تناسى هؤلاء ما ألحقته الأقدام السوداء والمعمرين من مآسي للشعب طيلة الحقبة الاستعمارية، وعلى وجه الخصوص في أواخر الثورة من تشكيل عصابات سرية إرهابية ارتكبت أبشع الجرائم وعاثت في البلاد فسادا وتقتيلا وتخريبا".

وأوضح البيان أن المنظمة "كانت تتوقع أن تتكاتف الجهود لمطالبة الدولة الفرنسية مرة أخرى بأن تقر وتعتذر عن جرائمها في الجزائر طيلة 132 سنة وأن تعوض الأضرار التي لحقت بالشعب الجزائري طيلة الاحتلال وأن تقوم الدولة الجزائرية بسن قانون يرجم الاستعمال على غرار ما أصدره البرلمان الفرنسي من تمجيد للاستعمار".