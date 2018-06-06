اعتبر رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن "نتيجة مباراة واحدة لا ينبغي أن تحدد مصير الناخب الوطني" رابح ماجر.

وصرح زطشي خلال ندوة صحفية بملعب 5 جويلية على هامش اجتماع عمل جمع وزير الشباب والرياضة محمد حطاب بـ 47 رئيس اتحادية رياضية قائلا : "لا يمكن تحديد مصير المدرب الوطني من خلال الحكم على نتيجة مباراة واحدة". وأضاف "صحيح أن هناك بعض النقاط السلبية حول مباراة الرأس الأخضر" مؤكدا أن "هناك بعض الأمور الإيجابية" والشخص العاقل يتخذ ذلك بعين الاعتبار و"لا يركز فقط على النقائص".

وأفاد زطشي أنه "سيتم وضع حصيلة عقب المباراة الودية أمام البرتغال" قصد تقييم مشوار الخضر خلال التحضيرات، مشيرا إلى أن ذلك ستتم مناقشته خلال الاجتماع القادم للمكتب الفيدرالي يوم 24 جوان.وستكون المواجهة المقبلة أمام البرتغال يوم غد الخميس بلشبونة التحضيرية الأخيرة قبل اللقاء الرسمي أمام غامبيا شهر سبتمبر القادم.

وبات ماجر، الذي خلف الإسباني لوكاس الكراز شهر أكتوبر الفارط ، "لا يحقق الإجماع" بالنظر إلى تسجيله لثلاثة انهزامات متتالية واحدة مع منتخب المحليين.

ورفض ماجر الاستقالة من منصبه معتبرا أنه "لا يتهرب" من مسؤولياته في الوقت الذي أصبح مصيره على رأس العارضة الفنية غير واضح.

ويواجه الخضر منتخب غامبيا شهر سبتمبر المقبل برسم الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2019 المقررة بالكاميرون.