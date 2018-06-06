رفض الوفد الجزائري المشارك في أشغال مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف قرار لجنة تطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية القاضي بإرسال بعثة رفيعة المستوى إليها رغم تقديمها "لجميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في تنوريها بشأن الملاحظات" الموجهة إليها، حسب بيان لوزارة العمل.

وأوضح البيان أن الوفد الجزائري الذي يقوده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، "تفاجأ" لقرار لجنة تطبيق المعايير في المنظمة والقاضي "بإرسال بعثة رفيعة المستوى" للجزائر رغم أن الوفد قدم لها "جميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في تنوير اللجنة بشأن الملاحظات التي وجهت إلى الجزائر من قبل لجنة الخبراء، مرفقة بكافة الوثائق الثبوتية والمبررات الداعمة"، معلنا عن رفضه "رسميا" لهذا القرار من حيث "الشكل والمضمون".

وللتعبير عن هذا الرفض، انسحب الوفد الجزائري مباشرة من أشغال اللجنة تعبيرا عن "استياء الجزائر من هذه الممارسات التي تعدّ انتهاكًا للسيادة الوطنية ولاستقلالية القضاء الجزائري".

كما أعتبر ممثل الوفد الجزائري خلال تدخله يضيف المصدر، أن القرار يعد "انحرافا خطيرا يمسّ بحياد اللجنة ومصداقيتها، وهو ما نبّهت إليه الجزائر مراراً خلال الدورات السابقة للمؤتمر". وأعرب عن تفاجئه "لعدم أخذ تلك اللجنة بعين الاعتبار الخطوات والحجج والوثائق المقدمة، ولا التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال، و اتخذت قرارا بارسال بعثة رفيعة المستوى مما يوحي بأن القرار تم اتخاذه بشكل مسبق لأعمال اللجنة".