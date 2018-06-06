كشفت خلية الإعلام والاتصال لمديرية التوزيع سونلغاز المدية في بيان لها اليوم بأن تكلفة تفادي التذبذبات والإنقطاعات في التيار الكهربائي بلغت 187 مليار سنتيم منذ انطلاق المخطط الإستعجالي لسنوات 2016_2018 ،من خلال إنجاز 270 محولا كهربائيا وشبكة بطول 401 كلم من خطوط التيارين المتوسط والمنخفض،بما أتاح إستدراك أغلبية النقائص في التموين بالطاقة الكهربائية وتفادي الإنقطاعات أوقات الذروة والتي تراجعت بمعدل تراوح بين 12 و15 بالمائة خلال السنتين الماضيتين رغم العديد من الاعتراضات التي تعرض لها إنجاز أشطر المخطط بعدة مناطق عبر الولاية من قبل ملاك الأراضي الخواص.

وفيما رصدت مصالح سونلغاز لمركز توزيع المدية زيادة مقدرة بـ 1 بالمائة في استهلاك الطاقة الكهربائية،مقابل معدل ارتفاع في عدد الزبائن بلغ 7 بالمائة خلال الفترة ذاتها،فإن حملات تحسيسية تواصلت دون هوادة مستهدفة المؤسسات التربوية ،مؤسسات الشباب والرياضة ومراكز التكوين المهني بغية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية،لتتسع خلال شهر رمضان الجاري إلى المساجد ومقرات البلديات كبحا لتراكم الديون والمستحقات غير المسددة للإستهلاك العمومي،كما تم تفعيل "فرقة الطاقة" المستحدثة بغرض التواصل الجواري مع الزبائن الخواص عن طريق الزيارات الفردية وتوزيع مناشير كيفية تمكين الزبون من فواتير أقل كلفة و استخدام عقلاني للطاقة الكهربائية.