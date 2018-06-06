أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الأمريكي نفذ غارة جوية "شديدة الدقة" أسفرت عن مقتل أربعة مسلحين من تنظيم "داعش" قرب مدينة بني وليد غرب ليبيا.

وأوضحت "أفريكوم" في بيان أن القوات الأمريكية شنت الغارة الجوية بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، فجر اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه لا يمكنها في الوقت الحالي تحديد ما إن كان هناك مدنيون قُـتلوا في هذه الغارة أم لا.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة لن تتوانى في مهمتها المتمثلة في تحطيم وتعطيل، وتدمير المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدة التزامها بالحفاظ على الضغط المستمر على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن.