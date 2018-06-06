علمت الخبر من مصادر مطلعة، أن عدد الجمركيين المتابعين في قضايا لها علاقة بجرائم الفساد على مستوي ميناء عنابة ، قد ارتفع إلى 17 فردا بينهم أعوان و ضباط ينشطون ضمن مختلف فرق المراقبة مفتشية أقسام الجمارك ، بعدما كان العدد مقتصرا على 11 جمركيا ، حيث تم إضافة ستة آخرين يعملون على مستوي مصلحة المراقبة بجهاز " السكانير ".



وأمر قاضي التحقيق مؤخرا ، بسحب جوازات السفر الخاصة بسبعة عشر جمركيا مع الأمر بمنعهم من مغادرة التراب الوطني إلى حين الانتهاء من مجريات التحقيق في الملفات محل متابعة جزائية.



و يواصل قاضي التحقيق بمحكمة عنابة بمعية مصالح الأمن استجواب هؤلاء الجمركيين في خمس ملفات مختلفة منها ملف تورط فيه جمركيون ساهموا في أخطاء مهنية سمحت لأحد المصدرين من تحويل غير شرعي للعملة الصعبة عن طريق استيراد المئات من الكراسي المتحركة الخاصة بفئة المعاقين، حيث تتعرض الحاويات المحملة بهذه البضاعة إلى الحجز بأمر النيابة على مستوى مستودع الحاويات بالميناء التجاري.



أما الملف الثاني الذي هو محل تحقيق قضائي يتعلق باستيراد أجهزة تلفاز مسطحة بتصريح كاذب على أنه قطع غيار و لواحق خاصة بأجهزة التلفاز، حيث كشف التفتيش والمعاينة الدقيقة للبضاعة بأنها أجهزة تلفاز مستوردة ومركبة بشكل كامل في الخارج وتجاوز عدد الحاويات محل حجز قضائي 15 حاوية ، حيث صرح صاحبها بتصريح كاذب باستيراد اجهزة إلكترونية على أنها أجهزة طاقة شمية معفية من الرسوم.



كما يواجه الجمركيون جرم المتابعة القضائية بالتصريح الكاذب و المشاركة عندما ساهموا وفق التحريات الأولية على عدم التبليغ عن مخالفات جمركية مضرة بالاقتصاد الوطني وتحتوي الحاويات محل حجز على أحذية رياضية مقلدة تحمل تسمية " أبيباص" على أنها ماركة عالمية من نوع " أديداس". كما أحال وكيل الجمهورية ملف آخر يتعلق بالسماح لإدخال بضاعة محظورة و المصنفة ضمن قائمة البضائع الممنوعة من الاستيراد تتعلق بالزرابي التقليدية تم جلبها من بلد أجنبي.



