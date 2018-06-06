حلت مديرية التربية للجزائر وسط في المرتبة الأولى وطنيا في نتائج امتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي بنسبة نجاح فاقت 95 بالمئة ، متبوعة بولاية تيزي وزو بنسبة 93 بالمئة .



وذكرت مصادر متطابقة أن عددا من الولايات تحسنت نتائجها مقارنة بالسنة الماضية ، فيما ارتفع عدد المتحصلين على علامة 10 من 10 عن السنوات السابقة .



يذكر أن الانتقال إلى السنة الأولى متوسط يخضع للحصول على علامة 05 من 10 ، حيث يقبل كل الناجحين فيلا الإمتحان الرسمي ، فيما يتم احتساب المعدل السنوي للذين أخفقوا في الحصول على المعدل في الإمتحان .