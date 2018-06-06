الجزائر وسط الأولى في شهادة "السانكيام"
أخبار الوطن
6 يونيو 2018 () - الخبر أونلاين
حلت مديرية التربية للجزائر وسط في المرتبة الأولى وطنيا في نتائج امتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي بنسبة نجاح فاقت 95 بالمئة ، متبوعة بولاية تيزي وزو بنسبة 93 بالمئة .
وذكرت مصادر متطابقة أن عددا من الولايات تحسنت نتائجها مقارنة بالسنة الماضية ، فيما ارتفع عدد المتحصلين على علامة 10 من 10 عن السنوات السابقة .
يذكر أن الانتقال إلى السنة الأولى متوسط يخضع للحصول على علامة 05 من 10 ، حيث يقبل كل الناجحين فيلا الإمتحان الرسمي ، فيما يتم احتساب المعدل السنوي للذين أخفقوا في الحصول على المعدل في الإمتحان .