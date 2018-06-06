جرّت رسالة تزكية ومساندة باسم كافة المنتخبين ورؤساء البلديات، وقّعها رئيس المجلس الشعبي الولائي ”الأفالاني” بتيبازة إلى جمال ولد عباس، عقب تغييره تشكيلة المكتب السياسي، غضب رئيس المكتب الجهوي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحيد بليزيم بتيبازة، حيث سارع الأخير إلى إصدار بيان استنكر فيه ”سوء استعمال الختم الرسمي لرئاسة المجلس والقفز على منتخبي المجلس الولائي والمجالس البلدية على اختلاف انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم دون استشارتهم”، وهو ما اعتبره أرسيدي تيبازة ”انحرافا غير مقبول يكشف المساعي التسلطية والاستهزاء بقناعات ونضالات منتخبين صدمهم تصرف الرئيس”. ونصح مناضلو الأرسيدي رئيس المجلس الولائي بتجنب ”استغلال منصبه لحيازة مزايا وحظوة سياسية، وأرشدوه إلى استعمال أختام محافظة الحزب التي ”عجز عن دخولها منذ حصوله على المنصب”.