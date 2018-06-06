ضرب مساعد المدرب الوطني، جمال مناد، أخلاقيات الرياضة عرض الحائط عندما فضحه رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، بإعلانه أنه اتفق معه على تدريب ”الكناري” بداية من الموسم القادم، مع أن مناد مرتبط بعقد مع ”الفاف” بصفة مساعد للمدرب الوطني، إلى جانب مزيان إيغيل. ويعد تصرف مناد تقليلا من احترام ”الخضر”، فكيف لنا أن نعاتب اللاعبين المحترفين سفيان فيغولي ورايس وهاب مبولحي على عدم تلبيتهما نداء ”الخضر”، ردا على تهميشهما في السابق، في حين تأخر مناد عن تقديم المثل؟