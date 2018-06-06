فاجأ مدرب المنتخب الوطني، رابح ماجر، بالقول إنه لم يطلع على استياء وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب من خسارة ”الخضر” أمام منتخب الرأس الأخضر، مع أن ماجر اطلع على تعليقات الصحافة حول صدمة التعثر أمام ضيف الجزائر، إلى درجة أنه اشتكى تخلي ”الفاف” عنه في معركته مع الصحافة. فهل فضّل ماجر عدم الدخول في جدل مع الوزير تفاديا لتعكير علاقته مع المسؤول الأول على القطاع، أم أنه أراد التلاعب بالصحفيين الذين صعب عليهم تصديق كلامه، في ضوء مرافقة مكلف بالإعلام له في كل مكان.