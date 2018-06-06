تفاجأ عمال المزرعة النموذجية الطيب يوسفي ببلدية تيفاش في سوق أهراس، بقدوم شاحنات محملة بكميات كبيرة من الدجاج، وهم الذين كانوا ينتظرون حمولة من رؤوس الأبقار الحلوب، حسب اتفاقية موقعة بين إدارة المزرعة والمجمع الصناعي لإنتاج الحليب ومشتقاته لتنمية وتطوير الاستثمار في شعبة الحليب. وقد أثيرت العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت العملية صفقة رابحة، أم مجرد مقايضة لرؤوس أبقار المزرعة التي لم يبق منها سوى 13 رأسا من بين 94، بكمية الدجاج الذي جاء به المجمع ونفق نصفه في الطريق، وما إذا كان كل ذلك سببا في عدم تقاضي العمال لأجورهم طيلة 6 أشهر متتالية، حيث شنوا إضرابا على الوضعية التي آل إليها تسيير المزرعة؟