أماط مسلمو الروهينغيا، أوّل أمس، اللّثام عن مخطط لحكومة ميانمار، يهدف إلى إبادة المتعلّمين والمثقفين منهم في إقليم أراكان، في محاولة للتّعتيم على جرائمها وعدم تسليط الضّوء عليها.

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس” عن أكثر من 12 روهنغياً من المعلّمين والدّعاة المسلمين قولهم إنّ: ”المتعلمين والمثقفين في أراكان يخضعون لممارسات ممنهجة وواسعة النّطاق من جانب السلطات، ما بين اعتقال وتعذيب ضمن جهود السلطات لاقتلاع جذور مسلمي الروهينغيا من موطنهم في أراكان”. وأكّد الوكالة أنّ: ”الجنود يستهدفون المتعلّمين بشكل خاص، لأنّهم هم أفضل من سيكون لديهم القدرة على نقل الصورة (الأوضاع المحلية) إلى الخارج”.

ومنذ 25 أوت الماضي، أطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة موجة جديدة من الجرائم ضدّ أقلية الروهينغيا المسلمة، في إقليم أراكان. وقد فرّ، حسب معطيات الأمم المتحدة، نحو 800 ألف من مسلمي الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلاديش، 60% منهم أطفال، بعد حملة القمع الّتي وصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنّها ”تطهير عرقي”.

وجرّاء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهينغيا، حسب منظمة ”أطباء بلا حدود” الدولية.