انتقد السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، السياسة الخارجية لبلاده في الشرق الأوسط وفلسطين على وجه الخصوص، متهما واشنطن بـ"الانحياز" للاحتلال الصهيوني.جاء ذلك، في لقاء مفتوح نظمته صحيفة "واشنطن بوست"، في مقرها بالعاصمة الأمريكية، مع ساندرز، الأربعاء.

ودعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، لإيجاد حل للوضع الإنساني المتدهور في غزة، مطالبا واشنطن بالضغط في هذا الاتجاه. وقال ساندرز، "أؤمن أنه عندما يكون ما يقارب 2 مليون يعيشون في غزة، حيث يوجد ماء متسخ، ونسبة البطالة بين الشباب تصل إلى 60 بالمائة، ولا يستطيع الناس حتى مغادرة المنطقة، فهذا أمر غير مقبول".

وانتقد السيناتور الديمقراطي، سياسة حكومة الاحتلال تجاه فلسطين، وقال "بنيامين نتنياهو، أحبط طموح حل الدولتين من خلال بناء المزيد والمزيد من المستوطنات". وشدد ساندرز، على أن "على الولايات المتحدة أن تنزل للطاولة، وتقول إن للفلسطينيين الحق في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، وللصهاينة الحق بالوجود في استقلال وحرية". وأضاف "هذا ما يجب أن نصل إليه، وأعتقد أنه يتطلب سياسة غير متحيزة في الشرق الأوسط، ونحن لا نقوم به الآن".

واتهم ساندرز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالكذب على شعبه، وقال "ترامب يكذب في جميع الأوقات على الشعب الأمريكي، وعد بالانسحاب من أفغانستان ولم يفعل، وكان ينتقد الحرب في العراق، ولكن بعد ذلك جلب جون بولتون، أحد أبرز مهندسي الحرب على العراق". ودعا إلى ضرورة تقليص ميزانية الدفاع الأمريكية، وقال إنه صوت ضد زيادة هذه الميزانية في الكونغرس.واقترح بيرني ساندرز، تخصيص 700 مليون دولار من ميزانية وزارة الدفاع، لتمويل برامج التبادل الثقافي عبر العالم.