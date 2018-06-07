ارتفعت أسعار النفط في ظل تراجع الصادرات من فنزويلا العضو في أوبك لتعوض بعض الخسائر التي منيت بها في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 0.7% إلى 75.87 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.5% إلى 65.03 دولار للبرميل، وكان الخام أنهى الجلسة السابقة على انخفاض 1.2% إلى 64.73 دولار للبرميل.

وتكافح فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لتلبية التزامات الإمداد، حيث تنتظر عشرات الحاويات في الموانئ لنقل النفط.