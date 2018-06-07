صرح والي ولاية قسنطينة عبد السميع سعيدون أمس الأربعاء، أنه من المرتقب استلام الشطر الأول لمشروع توسعة ترامواي قسنطينة الذي يربط بين حي زواغي سليمان و مدخل مدينة علي منجلي نهاية السنة الجارية لـ 2018 .

و أوضح سعيدون في تصريح لـوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش زيارة قام بها إلى دائرة عين عبيد التي تضم أيضا بلدية ابن باديس بأنه تم الشروع على مستوى بعض المقاطع في وضع الطريق الإسمنتي بالخرسانة و كذا السكة الحديدية.

و أفاد هذا الأخير، أن أشغال إنجاز توسعة ترامواي قسنطينة الرابطة بين محطة زواغي سليمان ومدخل مدينة علي منجلي على امتداد حوالي 7 كلم، سجل نسبة تقدم بشكل عام بـ 50% مشيرا إلى أن الأشغال تسير حاليا بوتيرة جد متسارعة وذلك من خلال تكثيف الفرق العاملة بالورشات.

وبعدما أشار إلى الأثر الإيجابي لهذا المشروع في تحسين ظروف تنقل المواطنين وتخفيف الضغط على حركة سير المركبات بين مدينتي قسنطينة وعلي منجلي، أبرز الوالي أن الأشغال تعرف قفزة نوعية وأن هذا المشروع يواجه إشكالية واحدة تتمثل في الجسر العابر للطريق السيار شرق-غرب والذي يتطلب إنجازه هيكلا حديديا يستورد من الخارج .